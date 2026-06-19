Lehmann macht vorerst als FIS-Generalsekretär weiter

Nach seinem Rückzug als Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS kehrt Urs Lehmann als interimistischer FIS-Generalsekretär zurück.

Der Schweizer Lehmann, der wenige Tage vor Johan Eliaschs Abwahl als FIS-Präsident von dem Posten des FIS-CEOs zurückgetreten war, soll das Amt des Generalsekretärs als Nachfolger von Michel Vion bis zum März 2027 führen. Das erklärte die FIS, deren Präsident nun der Liechtensteiner Alexander Ospelt ist, am Freitag.

Vion hatte beim FIS-Kongress in Belgrad Mitte Juni seinen Rücktritt angekündigt. Die nun vereinbarte Regelung mit dem früheren Schweizer Ski-Präsidenten Lehmann entspreche der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. Darüber hinaus will der Verband nun eine Arbeitsgruppe einsetzen, um die künftige Struktur der Führungsspitze und mögliche notwendige Satzungsänderungen zu überprüfen. Eine separate Arbeitsgruppe soll die finanzielle Situation des Verbandes unter die Lupe nehmen.