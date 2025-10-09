Lehrstunde für St. Pölten in der Champions League

Gleich der erste Auftritt der Frauen des SKN St. Pölten in der neuen Ligaphase der Fußball-Champions-League ist zu einer schmerzhaften Lehrstunde geworden.

Der österreichische Serienmeister war Atletico Madrid im Heimspiel am Mittwochabend in fast allen Phasen des Spiels deutlich unterlegen, das spiegelte sich in einer deftigen 0:6-Niederlage wider. „Aus diesem Spiel lernen, abhaken und aufs nächste konzentrieren“, gab SKN-Trainerin Lisa Alzner im Anschluss als Devise vor.

Dass der enorme personelle Umbruch an den St. Pöltenerinnen nicht spurlos vorübergegangen ist, hatte sich zuletzt schon in der heimischen Meisterschaft gezeigt, wo die Alzner-Truppe gegen Austria Wien und Altach Federn lassen musste. Die Qualifikation für die Königsklasse verlief allerdings gegen Fortuna Hjörring aus Dänemark souverän (Gesamtscore 5:2). Dass Atletico, der spanische Meisterschaftsdritte der Vorsaison, ein anderes Kaliber ist, zeigte sich aber sofort. Angreiferin Gio Garbelini und Co. setzten in Hälfte eins zu einem Sturmlauf an und trafen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt kaum auf Gegenwehr.

Überforderte SKN-Verteidigung

Zu überfordert reagierte die Truppe um Kapitänin und Abwehrchefin Jennifer Klein. „Es war ein hartes Spiel für uns. Wir wollten aggressiv sein, haben es aber in der ersten Hälfte verloren. Da waren wir nicht bereit. Wir waren nicht kompakt genug, sind defensiv nicht eng genug gestanden“, erklärte SKN-Verteidigerin Victoria Laino. „Wir müssen viel aus diesem Spiel lernen und es im nächsten besser machen. Defensiv wartet viel Arbeit auf uns.“

Nahezu jeder tiefe Pass der Gäste führte in den ersten 45 Minuten zu einer Großchance. Vor allem Garbelini und Fiamma bekamen die Gastgeberinnen nicht in den Griff. Gegentore waren zwangsläufig die Folge. „Wenn man es sich gegen so einen Gegner erlaubt, dass man zögerlich ins Spiel kommt, nicht in die Zweikämpfe kommt, dann wird das einfach bestraft. Das haben wir heute da draußen gelernt und gesehen“, meinte Alzner.

Vorerst Tabellen-Schlusslicht

Selber kamen die SKN-Frauen nicht in die Situation, sich offensiv in Szene setzen zu können. Das besserte sich erst in der zweiten Hälfte, als die Spanierinnen zwei Gänge zurückschalteten. Späte Atletico-Tore verdarben allerdings die nun engagiertere Leistung. „Die zwei Gegentore am Ende tun natürlich dementsprechend weh, weil ich glaube, die Mannschaft hätte es sich verdient gehabt, die zweite Halbzeit positiv zu beenden“, sagte Alzner.

Durch das 0:6 ist St. Pölten nach der ersten von sechs Runden Tabellenletzter in der „Königsklasse“, direkt hinter Bayern München, das zum Auftakt 1:7 gegen Barcelona untergegangen war. In einer Woche wartet auf die SKN-Frauen das schwere Gastspiel beim Rekord-CL-Sieger aus Lyon.

(APA) Foto: GEPA