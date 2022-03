Leicester holt knappen Heimsieg gegen Brentford

via

Leicester City hat in der 30. Runde der Premier League am Sonntag einen knappen 2:1-Heimerfolg gegen den FC Brentford gefeiert.

Timothy Castagne (20.) und James Maddison (33.) brachten die Hausherren schon in der ersten Halbzeit komfortabel in Führung. Den Gästen, die ohne den an Corona erkrankten Christian Eriksen antreten mussten, gelang nur noch der späte Anschlusstreffer durch Yoane Wissa (85.).

Leicester City, das erst 27 Spiele bestritten hat, hält somit die Chancen auf eine Europacup-Teilnahme intakt. Aufsteiger Brentford hält nach 30 Spielen bei ebenso vielen Punkten.

Aufgrund seiner Corona-Infektion wird Eriksen sein geplantes Comeback in der Dänischen Nationalmannschaft verschieben müssen.

