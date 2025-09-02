Leicester-Legende Vardy wechselt in die Serie A

Der englische Fußballprofi Jamie Vardy spielt künftig für Cremonese. Das gab der italienische Klub am Montag bekannt. Damit beginnt für den 38-jährigen Stürmer ein neues Kapitel, nachdem seine 13-jährige Ära bei Leicester City im Mai zu Ende gegangen war. Vardy unterschrieb demnach einen Vertrag bis Juni nächsten Jahres mit einer Verlängerungsoption, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Vardy hatte in seinem 500. und letzten Spiel für Leicester in der vorletzten Runde sein 200. Tor für den Club erzielt. Der Engländer war wie Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs Teil der Leicester-Mannschaft, die 2016 unter dem italienischen Trainer Claudio Ranieri sensationell den Premier-League-Titel gewonnen hatte.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) / Bild: Imago