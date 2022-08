Nach Rückstand: Hasenhüttls Southampton dreht Partie gegen Leicester

Southampton konnte am 3. Spieltag der Premier League dank einer Aufholjagd angeführt von Joker Che Adams den ersten Saisonsieg einfahren. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl steht nun nach drei Spielen bei vier Zählern und damit im Tabellenmittelfeld.

James Maddison schoß die Foxes in der 54. Minute zunächst in Führung, Hasenhüttl bewies jedoch mit der Einwechslung von Che Adams in der 59. Minute ein goldenes Händchen. Der 26-Jährige erzielte in der 68. und 84. Minute zwei Treffer um seine Mannschaft zum Comeback-Sieg zu führen. Leicester City steht nun nach drei Partien bei nur einem Punkt und damit auf einem Abstiegsplatz.

Bild: Imago