Leicester wohl kurz vor Einigung mit Marsch

via

via Sky Sport Austria

Wie The Athletic berichtet, könnte Leicester City schon bald einen neuen Trainer haben. Demnach befinden sich die Verantwortlichen der „Foxes“ in intensiven Gesprächen mit Jesse Marsch. Eine Einigung soll kurz bevorstehen, das vermeldete wenig später auch der Telegraph. Die Unterschrift des US-amerikanischen Marschs werde demnach noch innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet.

Am vergangenen Sonntag trennte sich der Premier-League-Klub, der aus den letzten sieben Spielen nur einen einzigen Punkt holen konnte, von Brendan Rodgers, der über vier Jahre hinweg an der Seitenlinie von Leicester stand.

Der 49-jährige Marsch ist seit Februar vereinslos, nachdem er sein Amt bei Leeds United schon nach einem Jahr räumen musste. Leicester soll sich in den vergangenen Tagen bereits mit mehreren Kandidaten getroffen haben, Marsch könnte die Bosse der Foxes also offensichtlich am meisten überzeugt haben.

(skysport.de) / Bild: Imago