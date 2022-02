Leichtathletik: Duplantis verfehlte neuen Stabhoch-Weltrekord knapp

Armand Duplantis hat eine Verbesserung seines eigenen Stabhochsprung-Weltrekordes beim Hallenmeeting Istaf Indoor in Berlin am Freitag nur knapp verpasst. Der 22-jährige Schwede hatte im dritten und letzten Versuch über 6,19 Meter die Latte schon übersprungen, ehe diese dann doch noch fiel. Der Olympiasieger gewann mit überwundenen 6,03 m. Sein Weltrekord von 15. Februar 2020 in Glasgow – damals ebenfalls in der Halle markiert – blieb aber mit 6,18 m bestehen.

Über 60 Meter gab 100-m-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs sein Comeback. Der Italiener siegte souverän in 6,51 Sekunden. Nach seinem Überraschungscoup im Olympia-Sprint im Sommer in Tokio hatte sich der 27-Jährige fast ein halbes Jahr Auszeit vom Wettkampfsport genommen.

(APA) / Bild: Imago