Leichtathletik: Mahutschich und Kipyegon stellen Weltrekorde auf

Das Diamond-League-Meeting in Paris im Charlety Stadium in Paris hat am Sonntag zwei Weltrekorde gesehen.

Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich verbesserte im Hochsprung die 37 Jahre alte Bestmarke von Stefka Kostadinowa (August 1987 Rom) um einen Zentimeter auf 2,10 m. Im letzten Bewerb des Tages war die Kenianerin Faith Kipyegon über 1.500 m um sieben Hundertstel schneller als bei ihrem letzten Weltrekord, sie gewann in 3:49,04 Min.

Die bisherige Top-Leistung der 22-jährigen Weltmeisterin und Europameisterin Mahutschich stand bei 2,06 m. „Endlich habe ich die Ukraine in die Leichtathletik-Geschichte geschrieben“, sagte sie. „Als ich in den Wettkampf gegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich 2,07 m oder vielleicht sogar 2,10 m springen könnte.“ Zweite wurde Nicola Olyslagers aus Australien mit 2,01.

Kipyegon gewann dank einer fulminanten Schlussrunde vor der Australierin Jessica Hull (3:50,83). Den bisherigen Rekord hatte die zweifache Olympiasiegerin und Mutter einer sechsjährigen Tochter im Juni 2023 in Florenz aufgestellt. Bei den Olympischen Spielen finden die Leichtathletik-Bewerbe im Stade de France St. Denis statt.

(APA/sda/Reuters/dpa) / Artikelbild: Imago