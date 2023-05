Leichtathletik-Star Ivona Dadic zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der kommenden Folge von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ begrüßt Kimberly Budinsky Österreichs Sportlerin des Jahres 2020 und Fünfkampf-Vizeweltmeisterin Ivona Dadic. Die Karriere der Oberösterreicherin begann im Volkschulalter als Läuferin, bis sie ein Trainingslager zum Mehrkampf führte. 2012 konnte sich die damals 18-jährige mit neuem österreichischen Rekord als erste Österreicherin für den Siebenkampf bei den Olympischen Spielen qualifizieren.

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist die österreichische Siebenkämpferin Ivona Dadic

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Im Sporttalk spricht die 29-jährige über ihren Kindheitstraum, die coolsten Wettkämpfe ihrer Karriere, die mentale Herausforderung bei Bewerben und über ihre persönlichen und sportlichen Ziele. Dadic erzählt, wie sie ihren Trainer zum Weinen brachte, über ihre Zeit in England, die Bedeutung von Social Media, woher ihre postive Ausstrahlung kommt und wie sie ihren verstorbenen Bruder immer bei sich trägt.



Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Ivona Dadic wird am Sonntag, 7. Mai, ab 20:00 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.



Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Bild: Rene Hundertpfund