Leichtathletik-WM: ÖLV schickt zehnköpfiges Aufgebot nach Tokio

Österreichs Leichtathletik-Verband schickt ein zehnköpfiges Aufgebot zur WM nach Tokio.

Sechs der zehn haben sich für die von 13. bis 21. September stattfindende Medaillenjagd mit direkten WM-Limits qualifiziert. Zuletzt war 1997 in Athen ein größeres ÖLV-Aufgebot (13) bei einer WM. Angeführt wird die Auswahl von Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger, Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson und Hürden-Shootingstar Enzo Diessl.

Weiters fahren Caroline Bredlinger (800 m), Susanne Gogl-Walli (400 m), Aaron Gruen und Julia Mayer (beide Marathon), Endiorass Kingley (Dreisprung), Raphael Pallitsch (1.500 m) und Karin Strametz (Hürden) nach Japan. Hoffnungen darf sich laut Verband noch Siebenkämpferin Verena Mayr machen, die aktuell auf Position 27 bei 24 verfügbaren Startplätzen liegt.

(APA) / Artikelbild: GEPA