„Leiden gehört dazu“: Brasilien schafft Wende gegen Japan

Beim erlösenden Siegtreffer verzog Carlo Ancelotti keine Miene, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel huschte dem erleichterten Brasilien-Trainer dann aber immer wieder ein Lächeln übers Gesicht.

Sein Team habe beim hart erkämpften 2:1 (0:1) gegen Japan „leiden“ müssen, sagte Ancelotti, „aber das gehört dazu.“ Zweifel, ob die Brasilianer nach dem Kraftakt für das Achtelfinale gegen Norwegen oder die Elfenbeinküste „stark genug“ seien, wischte der kühle Italiener beiseite.

„Ja, ja, wir sind stark genug. Wir schaffen das. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen diesen Weg weitergehen“, sagte Ancelotti, der mit dem Rekordweltmeister den sechsten Stern jagt. Beinahe wäre der Traum vom WM-Titel schon am Montag im Sechzehntelfinale von Houston geplatzt. Gegen die Japaner drehten die Brasilianer aber erstmals seit 2002 ein Spiel bei einer WM. Damals gewann die Selecao bekanntlich ihren fünften und bisher letzten Titel.

Ancelotti: „Müssen uns weiter verbessern“

Während seine Spieler nach dem Last-Minute-Treffer von Gabriel Martinelli (90.+5) eine gelbgrüne Party feierten und das WM-Stadion von Houston in ein gigantisches Sambodrom verwandelten, blieb Ancelotti gewohnt gelassen. Der 67-Jährige weiß: Der Weg bis zum Endspiel am 19. Juli in East Rutherford ist für die Südamerikaner noch weit.

Doch schon im Achtelfinale am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) können sich die Brasilianer erneut mit ihrem Sehnsuchtsort vor den Toren New Yorks vertraut machen. Dort war die Selecao mit einem 1:1 gegen Marokko ins Turnier gestartet. „Wir müssen uns weiter verbessern“, forderte Ancelotti, aber: „Jetzt erholen wir uns erstmal.“