Leih-Abbruch? Sturm-Youngster im Fokus von Hoffenheim

Dem SK Sturm droht nach Informationen von Sky Sport DE ein Abgang im Winter.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, überlegt die TSG 1899 Hoffenheim um Neo-Sportchef Andreas Schicker die Leihe von Erencan Yardimci vorzeitig zu beenden.

Demnach ist Hoffenheim mit der Entwicklung des 22-jährigen Angreifers sehr zufrieden. Der Verein sei überzeugt, dass Yardimci nach einer halbjährigen Leihe bereit für die deutsche Bundesliga ist und eine sofortige Hilfe für die Offensive sein könnte.

Der türkische U21-Teamspieler ist seit Saisonbeginn von Hoffenheim an Sturm Graz ausgeliehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten traf der Mittelstürmer zuletzt in zwei Bundesligaspielen in Folge.

Yardimci wechselte erst im Sommer 2024 für vier Millionen Euro vom türkischen Erstligisten Eyüpspor nach Deutschland und wurde direkt an den SK Sturm weiterverliehen.

Mit Alexander Prass in der Sommer-Transferperiode und zuletzt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker wechselten zwei Personalien in recht kurzer Zeit von Sturm zur TSG. In Kürze könnte Trainer Christian Ilzer folgen.

🚨🔵 Excl | TSG Hoffenheim are considering bringing Erencan #Yardimci back as early as this winter ✔️

The club is impressed by his development and believes he can make an immediate impact in the Bundesliga.

Currently, the Turkish striker is on loan at Sturm Graz, where he has… pic.twitter.com/9wWFcMLgRh

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 12, 2024