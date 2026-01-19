Leih-Abgang: Hartberg-Stürmer Mijic wechselt nach Griechenland

Nächster Winter-Abgang beim TSV Hartberg: Stürmer Patrik Mijic wird von den Oststeirern nach Griechenland verliehen.

Der kroatische Stürmer wird an den griechischen Erstligisten FC Kifisia ausgeliehen, der Leihvertrag sieht zudem eine mögliche Kaufoption im Sommer vor. Mijic wechselte im Sommer 2024 nach Hartberg, für den TSV erzielte der 27-Jährige in 54 Pflichtspielen 23 Tore – in dieser Bundesliga-Saison jedoch nur eines.

Mijic war in der vergangenen Saison noch verlässlicher Torschütze bei den Hartbergern. Seit September kam der Kroate kaum mehr zum Zug, er suchte nun eine neue Herausforderung. Davor war er in Österreich bereits in Horn und Dornbirn aktiv gewesen.

Hartberg-Abgang trifft auf einstige EM-Helden

Kifisia ist als Aufsteiger und Zweitligameister derzeit Achter der Liga. Mit Spielern aus 15 Nationen stellt das Team eine wahre Legionärsmannschaft da. Als Mittelstürmer trifft Mijic in Griechenland auf einstige EM-Helden Griechenlands: Angelos Charisteas, Goldtorschütze bei Griechenlands EM-Finalsensation 2004, ist Technischer Direktor des Vereins. Seinen damaligen Assist steuerte Angelos Basinas bei – er ist aktueller Kifisia-Sportdirektor.

VIDEO: Mijic trifft gegen die Austria

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.