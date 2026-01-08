Leihabbruch! Bayern-Torwart wechselt nach England

Was Sky Sport bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Die Bayern verleihen Torhüter Daniel Peretz nach Southampton.

Die Engländer überweisen den Bayern nach Sky Sport Infos eine Leihgebühr in Höhe von 400.000 Euro. Es handelt sich bei dem Deal um eine Leihe bis zum Saisonende. Für den Sommer hat sich Southampton zudem eine Kaufoption in Höhe von rund acht Millionen Euro gesichert.

Peretz wechselte 2023 von Maccabi Tel Aviv nach München. Für den deutschen Rekordmeister kam er in insgesamt sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Im Sommer folgte seine Leihe nach Hamburg, allerdings konnte er sich nicht gegen Daniel Heuer Fernandes durchsetzen. Für den HSV absolvierte er insgesamt nur zwei Pflichtspielen. Nun wurde die Leihe beendet und ein neuer Klub gefunden.

(skysport.de) Foto: Imago