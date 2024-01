Leihe bis Sommer! Timo Werner heuert in England an

Timo Werner verlässt den DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig und will bei Tottenham Hotspur seine Chancen auf die Heim-EM erhöhen. Der englische Spitzenklub verkündete am Dienstagabend, dass der 27-Jährige zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen wird. Nach Angaben der Spurs besitzt der Klub aus London eine Kaufoption, dies bestätigte RB in seiner Mitteilung nicht.

„Timo und wir möchten, dass er auch mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer möglichst viel Spielpraxis sammelt“, sagte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder: „Die Möglichkeit dazu wurde ihm bei Tottenham Hotspur aufgezeigt, eine Leihe macht daher für alle Parteien Sinn. Wir sind fest davon überzeugt, dass Timo in der Premier League wieder zu alter Stärke finden wird. Seine Qualitäten stehen mit 113 Treffern für RB Leipzig völlig außer Frage.“

Werners Vertrag bei RB läuft noch bis 2026. Bei den Spurs will sich der Stürmer für einen Platz im deutschen Kader für die Heim-EM empfehlen. In Leipzig gehörte er zuletzt nicht mehr zur Stammformation, spielte in der Bundesliga nur zweimal von Beginn an, in der Champions League kein einziges Mal. Nur auf zwei Tore kam er in 14 Pflichtspielen.

Werner hatte bereits von 2020 bis 2022 in der Premier League gespielt, damals war er von Leipzig für 53 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea gewechselt. Im Sommer 2022 holte ihn RB für 20 Millionen Euro zurück.

(SID)/Bild: Imago