Leihe! Ilzer-Klub gibt Ex-Austrianer Tabakovic ab

Haris Tabakovic wechselt nach Informationen von Sky-Transferexperte Florian Plettenberg innerhalb der Deutschen Bundesliga. Der 31-jährige Stürmer soll in der kommenden Saison auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach spielen.

Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen, alle Parteien seien sich bereits einig.

Gleichzeitig soll Gladbach Stürmer Tomas Cvancara per Leihe an Antalyaspor abgeben. Dem türkischen Klub wurde zuletzt auch Interesse an Marko Arnautovic nachgesagt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Tabakovic wechselte im Sommer 2023 nach einer Saison bei der Wiener Austria zu Hertha BSC, ein Jahr später folgte der Wechsel als Torschützenkönig der 2. Deutschen Bundesliga zu Hoffenheim. Vor seinem Engagement bei der Wiener Austria stieg der Schweizer mit Austria Lustenau in die ADMIRAL Bundesliga auf.

Artikelbild: Imago