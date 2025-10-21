Leihe möglich? Real-Star plant offenbar Winter-Abschied

Der brasilianische Youngster Endrick steht offenbar vor einem Leihwechsel im kommenden Winter-Transferfenster.

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben bereits Gespräche zwischen dem Angreifer und Real Madrid über eine mögliche Leihe stattgefunden.

Endrick will mehr Spielzeit – und zur WM

Der 18-Jährige möchte mehr Einsatzzeit sammeln – auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026. Die „Könglichen“ sollen grundsätzlich offen dafür sein, Endrick im Jänner für die zweite Saisonhälfte zu verleihen.

