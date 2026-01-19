Leihe noch in dieser Woche? ter Stegen vor Barcelona-Abschied

Um die für die WM im Sommer notwendige Spielpraxis zu sammeln, verlässt Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona und schließt sich dem FC Girona an.

Die Leihe des deutschen Nationaltorwarts bis Saisonende wird laut Informationen von skysport.de in dieser Woche über die Bühne gehen. Bei Barcelona kam der 33-Jährige – nach Comeback aus langer Verletzungspause – nicht an Sommer-Neuzugang Joan Garcia vorbei, der jetzt und auch in Zukunft die Nummer eins der Katalanen sein soll.

Es steht noch nicht fest, ob ter Stegen am morgigen Dienstag mit Barca zum Champions-League-Auswärtsspiel bei Slavia Prag reist, welches am Mittwochabend stattfindet (ab 21 Uhr LIVE & exklusiv auf Sky Sport Austria!). Aber spätestens nach dieser Partie soll der Keeper den Medizincheck absolvieren.

Ter Stegen braucht Spielpraxis für die WM

Ter Stegen, der in Barcelona noch einen Vertrag bis 2028 hat, will nun in Girona Spielminuten sammeln. Er will in Form kommen, um im kommenden Sommer als Stammtorhüter des DFB-Teams an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilzunehmen.

Die lange verletzte deutsche Nummer eins kam in dieser Saison nur einmal im Pokal zum Einsatz. Mit dem Wechsel erhofft sich ter Stegen die von Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM geforderte Spielpraxis. Zuletzt hatte auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler bekräftigt: „Er muss natürlich spielen in der Rückrunde.“

Das wird er nun aller Voraussicht in Girona beim aktuellen Tabellenzehnten von LaLiga tun.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.