Leihe: Sevilla holt Stürmer von Manchester United

Der französische Stürmer Anthony Martial verlässt Manchester United und wechselt nach Spanien zum FC Sevilla.

Mit den Spaniern war sich der 26-Jährige schon länger über einen Wechsel einig. Nun haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch die beiden Klubs bezüglich der Ablösemodalitäten geeinigt. Martial wird zunächst ausgeliehen. Sevilla übernimmt auch das Gehalt des Stürmers.

Anthony Martial from Manchester United to Sevilla, done deal and here we go! Agreement reached tonight between the two clubs. Player has accepted, Sevilla was his priority. ⚪️🔴 #Sevilla

Sevilla will cover his salary until June. Martial will fly to Spain in the next hours. #MUFC pic.twitter.com/a5U392Es3k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022