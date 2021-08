Leihe: Sturm holt wohl Hoffenheim-Legionär Borkovic

Der SK Sturm Graz könnte in den letzten beiden Tagen noch einmal am Transfermarkt tätig werden. Innenverteidiger Alexandar Borkovic soll für ein Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen werden und am heutigen Montag den Medizincheck in Graz absolvieren.

Der 22-jährige Wiener ist im Sommer 2020 von der Wiener Austria zum deutschen Bundesligisten gewechselt, dort aber bisher nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Einsatz gekommen.

Aufgrund von Verletzungen trug der (ehemalige) U21-Nationalspieler Österreichs gar erst vier Mal das Trikot der Zweitvertretung der Kraichgauer.

Beim SK Sturm wäre Borkovic wohl als Innenverteidiger Nummer vier hinter Gregory Wüthrich, David Affengruber und Niklas Geyrhofer eingeplant. Der Linksfuß könnte auch in einer möglichen Formation mit Dreierkette auf der linken Seite zum Einsatz kommen.

Bild: Imago