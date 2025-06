Leihe verlängert: Offensiv-Talent bleibt beim GAK

Der GAK und Red Bull Salzburg einigen sich auf die Verlängerung der Leihe von Offensivspieler Zétény Jánó.

Jánó stieß im Februar dieses Jahres zum GAK und kam in 14 von 16 möglichen Partien zum Einsatz. Beim GAK erzielte der ungarisch-österreichische Doppelstaatsbürger sein erstes Bundesligator.

Sportdirektor Elsneg zur erfolgreichen Verlängerung der Leihe: „Zizi konnte schon des Öfteren aufzeigen, welches Potenzial in ihm steckt. Seine Schnelligkeit und technische Finesse werden unser Spiel in der kommenden Saison wieder bereichern. Ich freue mich sehr, dass Zizi in Graz bleibt.“

„Sehr froh über die Verlängerung“

Das sagt Jánó zu seinem Verbleib in Graz: „Ich habe mich seit der ersten Sekunde in Graz extrem wohlgefühlt und konnte in der vergangenen Saison meine ersten Bundesliga-Minuten sammeln. Auf diesem Fundament möchte ich aufbauen – deshalb bin ich sehr froh über die Verlängerung. Ich bin motiviert und möchte zeigen, was in mir steckt.“

Bild: GEPA