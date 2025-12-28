Leihende: ÖFB-Legionär Micheler kehrt zu Hoffenheim zurück

Leihspieler Florian Micheler verlässt in der Winterpause den deutschen Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld und kehrt früher als geplant zu seinem Stammverein TSG Hoffenheim zurück.

Der 20-jährige ÖFB-U21-Teamakteur absolvierte im Herbst vier Einsätze für Bielefeld und damit weit weniger als erhofft. Erst im Sommer 2025 hatte Micheler seinen Vertrag bei der TSG von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker langfristig verlängert.

(APA) / Bild: Imago