Leipzig gibt Entwarnung: Simons „zeitnah“ wieder einsatzfähig

Der Deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Entwarnung bezüglich Xavi Simons gegeben. Der Offensivspieler habe sich im Champions-League-Spiel bei Manchester City (2:3 – zu den VIDEO-Highlights) „keine höhergradige strukturelle Verletzung zugezogen“, teilte der Klub am Donnerstag nach einer MRT-Untersuchung des 20-Jährigen mit. Simons werde dem DFB-Pokalsieger demnach „zeitnah wieder zur Verfügung stehen“.

Der niederländische Nationalspieler war in der Partie beim Titelverteidiger am Dienstagabend nach einem Zweikampf auf die rechte Schulter gefallen und anschließend in der 74. Minute ausgewechselt worden.

(SID) / Bild: Imago