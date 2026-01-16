Die 0:6-Abfuhr zu Saisonstart will RB Leipzig aus dem Gedächtnis verbannt haben. Vor dem Schlager zum Rückrunden-Start der deutschen Fußball-Bundesliga gelobten die Sachsen, den übermächtigen FC Bayern fordern zu wollen. Die Münchner sind nach 15 Siegen aus 17 Runden enteilt, für Leipzig mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald steht am Samstag (ab 17:30 Uhr live auf Sky – streame das Spiel live mit Sky X) in erster Linie der Kampf um die Top 3 im Fokus. Dort mischt auch Christian Ilzers Hoffenheim mit.

Die Bayern wollen in Leipzig an die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte anschließen. Das jüngste Resultat gegen RB schob Trainer Vincent Kompany aber zur Seite. „Sie waren danach lange an uns dran und haben viele Spiele gewonnen. Viele Spieler von ihnen haben sich sehr gut entwickelt. Das ist eine offensivstarke Mannschaft, das kann ein tolles Spiel werden“, merkte der Belgier an. Kompany muss nach dem wochenlangen Ausfall von Konrad Laimer (Muskelfaserriss) umbauen, darf aber zwei wichtige Kräfte wieder im Kader begrüßen.

“Haben einige Lösungen“ – Kompany trotz vieler Ausfälle positiv gestimmt

Bayern hofft gegen Leipzig auf Doppel-Comeback

Joshua Kimmich hat seine Probleme mit dem Sprunggelenk überwunden und dürfte Laimers Position rechts hinten übernehmen. Dazu steht das Comeback von Jamal Musiala unmittelbar bevor. Der Kreativspieler hatte sich vor einem halben Jahr bei der Club-WM in den USA eine schwere Verletzung im linken Bein zugezogen. „Das ist eine tolle Sache“, meinte Kompany über Musialas Rückkehr. Neben den Bayern hofft auch Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann im WM-Jahr auf eine starke Rückkehr des deutschen Nationalspielers.

Musiala & Kimmich gegen Leipzig dabei? Kompany mit Update

Richten soll es Harry Kane. Englands Teamkapitän traf beim 6:0 in der 1. Runde dreimal. Es war Leipzigs höchste Niederlage in der Bundesliga überhaupt. Im Heimspiel soll alles anders werden. „Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann, von denen hat der FC Bayern eine Menge auf dem Platz. Aber auch wir haben solche Spieler“, betonte RB-Trainer Ole Werner. Sein Team will zeigen, „dass wir einen Schritt weiter sind.“ Das Hinspiel spiele vom Gefühl her „keine große Rolle mehr“, meinte Werner.

Ilzer lässt Hoffenheim von der Königsklasse träumen

Bayerns erster Verfolger Dortmund ist zu Hause gegen St. Pauli im Einsatz, für Marcel Sabitzer und seine Teamkollegen zählt gegen den Vorletzten aus Hamburg nur ein Sieg. Hoffenheim liegt als Fünfter auf Schlagdistanz zu den ersten Drei und damit den Champions-League-Startplätzen. Am Samstag wartet im Heimspiel gegen den Sechsten Bayer Leverkusen eine echte Prüfung auf das Ilzer-Team. „Wir haben noch viele Spiele vor uns, aber wenn wir in der nächsten Saison in der Champions League spielen wollen, müssen wir auch Gegner wie Leverkusen besiegen“, sagte TSG-Torjäger Andrej Kramaric.

Der Kroate traf beim 5:1 gegen Mönchengladbach am Mittwoch dreimal. Leverkusen kassierte hingegen am vergangenen Wochenende ein 1:4 gegen Stuttgart. Ilzer wollte daraus keine Schlüsse ziehen. „Wir sind der Herausforderer und dieser Gegner ist auch eine große Herausforderung“, sagte der Steirer. Das jüngste Ergebnis bringe aber natürlich auch viel Energie in die Mannschaft. Die Königsklasse ist bei Hoffenheim Thema. „Jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Fünfjährige hat das Ziel und die Vision, in der Champions League zu spielen“, meinte Ilzer. Es gelte aber, den Fokus immer auf den nächsten Schritt zu legen. Alexander Prass stand gegen Gladbach zuletzt in der Startelf.

Neu angesetzt wurde die Partie Leverkusens gegen den HSV. Das am Dienstag wetterbedingt abgesagte Spiel wird am 4. März nachgeholt.

(APA) /Bild: Imago