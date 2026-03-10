Leipzig-Interesse an Doekhi & Burger? Das ist dran

Ist RB Leipzig an zwei Spielern aus der deutschen Bundesliga dran? Danilo Doekhi von Union Berlin und Wouter Burger von der TSG Hoffenheim sind offenbar in den Fokus des Vereins geraten.

Doekhi befindet sich laut Sky-Informationen aktuell nicht im Fokus von RB Leipzig. Daher ist dieses Gerücht derzeit kalt. Bei den Sachsen stehen auf der Innenverteidiger-Liste eher andere Namen und vor allem Profile. Momentan gibt es keine Gespräche mit Union-Abwehrmann Doekhi. Sein Vertrag in Berlin läuft im anstehenden Sommer aus, er wäre demnach ablösefrei auf dem Markt zu haben.

Burger auf der Liste

Wouter Burger hingegen hat bei der TSG Hoffenheim eine so starke Entwicklung genommen, dass er von RB beobachtet und geschätzt wird. Der Niederländer ist ein spannender Spieler für Leipzig. Die Verpflichtung von Gladbach-Kapitän Rocco Reitz hat Priorität, dennoch steht Burger auf der Liste. Der 25-jährige Mittelfeldakteur hat bei der TSG noch einen Vertrag bis 2030, war erst im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Stoke City gekommen.

(Red.)

Bild: Imago