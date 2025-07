Leipzig interessiert: U21-Europameister könnte Liverpool verlassen

Die Rekordtransfers von Florian Wirtz (bis zu 150 Millionen Euro) und Hugo Ekitike (bis zu 95 Millionen Euro) haben die Qualität in der Offensive des FC Liverpool enorm erhöht. Der Konkurrenzkampf für Spieler wie Harvey Elliott ist damit um einiges härter geworden. Ein Abgang des 22-jährigen Engländers, der im Sommer U21-Europameister geworden ist, erscheint nicht mehr ausgeschlossen – auch wenn er sich grundsätzlich gerne an der Anfield Road durchsetzen würde.

„Man muss sehen, was das Beste für einen selbst ist, ob man nun hier bleibt und sich dem Wettbewerb stellt oder woanders hingeht. Das ist eine Situation, die ich mir ansehen muss“, sagte Elliott nun in einer Medienrunde im Rahmen des Reds-Trainingslagers in Hongkong.

Wenn der flinke Offensivmann den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will, wird er nach Sky Sport Informationen den Klub bei einem adäquaten Angebot verlassen dürfen. Unter anderem ist RB Leipzig interessiert, so aber auch viele weitere Vereine in ganz Europa.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago