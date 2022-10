via

ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ist nach längerer Verletzungspause wieder ins Training von RB Leipzig zurückgekehrt. Das teilte der deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag via Twitter mit. Laimer trainierte zwar individuell, aber mit Ball. Der Mittelfeldmotor war Mitte September wegen einer Verletzung am linken Syndesmoseband operiert worden und fällt noch bis zum Jahresende aus.

