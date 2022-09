Leipzig-Legionär Schlager: „An so einem Tag wird er halt abgefälscht und geht rein“

via

via Sky Sport Austria

RB Leipzig musste am Dienstagabend in der UEFA Champions League die nächste Niederlage einstecken. Die Leipziger verloren ihr Auftaktspiel in der Königsklasse gegen den ukrainischen Top-Klub Schachtar Donezk mit 1:4.

Nach der Partie äußerte sich ÖFB-Legionär Xaver Schlager im Sky-Interview zur Pleite.

Xaver Schlager (RB Leipzig):

…nach der Niederlage gegen Shakhtar Donetsk: „Wir spielen auf ein Tor und dann kommen die einmal vors Tor, der trifft den Ball nicht einmal richtig und an so einem Tag wird er halt abgefälscht und geht rein. Sie werden sich freuen, aber wissen eigentlich genau, dass es nichts war.“