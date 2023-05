Leipzig-Profi Silva von Münze getroffen: Freiburg verurteilt Fan-Tumulte

via

via Sky Sport Austria

RB Leipzig zieht gegen den SC Freiburg zum dritten Mal in Folge ins DFB-Pokal-Finale ein. In der zweiten Halbzeit wird die Partie von unschönen Szenen aus dem SC-Block überschattet. Die Breisgauer verurteilen die Tumulte anschließend am Sky Mikro.

Nach knapp 70 Minuten brannten einigen SC-Anhängern die Sicherungen durch. Eine Handvoll Fans wollte aus der Kurve in Richtung Platz stürmen, dazu flogen Wurfgeschosse auf die sich aufwärmenden RB-Ersatzspieler.

„Das hat im Stadion nichts verloren. Das ist beschissen. […] Man kann sich dafür nur entschuldigen“, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier nach der Partie bei Sky.

Freiburgs Kapitän Christian Günter pflichtete Saier bei: „Es ist nicht schön, dass die Fans vom Zaun heruntergehen. Das muss nicht sein.“

Bild: Imago