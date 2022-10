Leipzig schlägt Real Madrid und greift nach dem Achtelfinale

via

via Sky Sport Austria

RB Leipzig hat einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich in der heimischen Arena gegen Titelverteidiger Real Madrid mit 3:2 (2:1) durch.

Am letzten Gruppenspieltag können die Sachsen das Ticket für die K.o.-Runde gegen Schachtar Donezk (2.11.) nun aus eigener Kraft lösen: Ein Remis genügt in jedem Fall. Mindestens die Teilnahme an der Europa League ist RB durch den Erfolg gegen Real bereits sicher.

Josko Gvardiol (13.), Christopher Nkunku (18.) und Timo Werner (81.) trafen für die Leipziger, die das Hinspiel in Madrid mit 0:2 verloren hatten. Vinicius Junior (44.) und Rodrygo (90.+4) verkürzten für Real. RB hat nun neun Punkte in der Gruppe F und liegt vor dem abschließenden Spiel auf Rang zwei.

Rüdiger im Sky-Interview: „Die ersten 15 Minuten haben wir richtig verpennt“

Gvardiol netzt zum 1:0 ein (13.)

Nkunku erhöht auf 2:0 (18.)

Vinicius Junior verkürzt auf 1:2 (44.)

Timo Werner mit dem 3:1 (81.)

Timo Werner im Sky-Interview

(SID) / Bild: Imago