Leipzig startet mit ÖFB-Duo, BVB mit Sabitzer – Die Aufstellungen von RB, Dortmund & Co.

Die Gruppe F wurde von Beginn als an „Hammer-Gruppe“ bezeichnet und erfüllte bislang die Erwartungen. Am Dienstag empfängt der AC Milan den BVB. Marcel Sabitzer steht beim BVB in der Startelf. Die Borussia geht als Tabellenführer in die Begegnung und will das europäische Überwintern fixieren. Hier gibt es alle Aufstellungen:

Aufstellung AC Milan

Aufstellung Borussia Dortmund

„Verlieren ist keine Option“: Hochspannung in der Hammergruppe F garantiert

Leipzigs Rückkehr nach Manchester

RB Leipzig kehrt acht Monate nach der 0:7-Klatsche nach Manchester zurück – und will im Etihad die historische Schmach vergessen machen. Marco Rose vertraut in der Startelf zwei ÖFB-Stars: Xaver Schlager und Nicolas Seiwald beginnen in Mannchester.



Aufstellung Manchester City

Aufstellung RB Leipzig

Die weiteren Aufstellungen am 5. Spieltag der UEFA Champions League

FC Barcelona – FC Porto

Young Boys – Roter Stern Belgrad

Feyenoord – Atletico Madrid

