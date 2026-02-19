Der 23. Spieltag der Deutschen Bundesliga live auf Sky

Im „Tipico Topspiel der Woche“ trifft RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager auf Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer – am Samstag ab 17:30 Uhr live

Bayern München mit Konrad Laimer am Samstag gegen Eintracht Frankfurt – ab 15:00 Uhr live

Ebenfalls ab 15:00 Uhr live: Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln

Der 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene gegen den Hamburger SV am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Im „Tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend empfängt RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer. Die Leipziger rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Der BVB ist seit 15 Ligaspielen ungeschlagen und den Bayern dicht auf den Fersen bleibt. Können die Borussen ihre Serie auch im letzten Spiel vor dem direkten Duell mit den Münchnern fortsetzen oder wird sie gegen die Sachsen reißen?

Bereits am Samstagnachmittag empfängt der FC Bayern München mit Konrad Laimer Eintracht Frankfurt. Nach dem 3:0-Erfolg über Werder Bremen möchte das Team von Vincent Kompany auch die Generalprobe für den Klassiker am kommenden Wochenende erfolgreich gestalten. Die Frankfurter konnten zuletzt Borussia Mönchengladbach bezwingen. Wer setzt sich in diesem Duell durch?

Ilzer und Hoffenheim weiter obenauf?

Gleichzeitig ist Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln zu Gast. Nach der Niederlage gegen die Bayern haben die Hoffenheimer mit einem 3:0-Erfolg über Freiburg direkt wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden, während die Kölner sich zuletzt mit 1:3 dem VfB Stuttgart geschlagen geben mussten. Führt Christian Ilzer sein Team erneut zum Sieg?

Auch Leopold Querfeld und Christopher Trimmel stehen am Samstag auf dem Platz: Mit dem 1. FC Union Berlin treffen sie bereits am frühen Nachmittag auf Bayer Leverkusen. Gelingt den Berlinern nach sieben sieglosen Spielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis? Währenddessen sind der FC Augsburg und Michael Gregoritsch zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger warten seit fünf Partien auf einen Sieg, während Augsburg zuletzt gegen Heidenheim triumphieren konnte.

Der Flutlicht-Freitag mit Österreicher-Power

Bereits am morgigen Freitag empfängt der 1. FSV Mainz 05 mit Stefan Posch und Phillipp Mwene den Hamburger SV. Nachdem die Mainzer zuletzt drei Siege in Folge feiern konnten, mussten sie in der vergangenen Woche eine Niederlage gegen Dortmund hinnehmen. Der HSV hingegen hat seine letzten beiden Partien gewonnen. Setzt sich die Erfolgsserie der Hamburger fort, oder gelingt es den Mainzern, diese zu stoppen? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge. Darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago