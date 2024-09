Leipzig und Bayern wollen in Bundesliga ungeschlagen bleiben

RB Leipzig ist mit zwei Siegen in zwei Spielen stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet, der 1. FC Union Berlin hat einen Sieg und ein Remis zu Buche stehen.

Am Samstag kommt es in Leipzig zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München tritt in der 3. Runde beim noch sieglosen Aufsteiger Holstein Kiel an, dabei könnte es zum Comeback von Leroy Sané kommen. Meister Leverkusen spielt gegen die TSG Hoffenheim.

Sane bei Bayern dabei

„Er ist dabei“, kündigte Bayern-Trainer Vincent Kompany noch vor dem Abschlusstraining in Bezug an Sané an. Der Leistungsträger hat ein bisher schwieriges Jahr 2024 hinter sich. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er permanent mit Schmerzen am Schambein. Auch bei der Heim-EM plagte sich der 28-Jährige und konnte bei seinen Einsätzen keine großen Akzente setzen. Jetzt soll er schmerzfrei und fit sein.

„Leroy hat in der vergangenen Saison eine richtig gute Hinrunde gespielt und viele Scorer-Punkte gemacht. Er hat sich danach durchgekämpft, auf die Zähne gebissen und versucht, der Mannschaft zu helfen. Ich habe ihn als Kämpfer kennengelernt“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. In Kiel will Bayern zu dem Sechs-Punkte-Start einen weiteren Sieg hinzufügen. „Wir werden keinen Unterschied machen, ob das Kiel oder Leverkusen ist“, meinte Kompany.

Die angesprochenen Leverkusener haben in der neuen Saison bisher mit einer fehlerhaften Abwehr zu kämpfen. In den ersten zwei Spielen kassierte die Truppe von Trainer Xabi Alonso fünf Tore. Darunter war das 2:3 gegen Leipzig vor der internationalen Pause – die erste Bundesliga-Niederlage von Bayer seit über einem Jahr. Nordi Mukiele, der leihweise von PSG geholt wurde, könnte schon gegen Hoffenheim helfen, die Löcher zu stopfen.

DFB-Teamspieler Jonathan Tah wirkte zuletzt auch beim 2:2 von Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League nicht in Bestform. „Jona ist für uns ein Topspieler. Das Nationalteam ist nicht mein Thema und meine Sorge. Er ist mit guter Stimmung und gutem Gefühl nach Leverkusen zurückgekommen“, sagte Alonso vor der Partie. „Wir haben eine Expressvorbereitung, die wir nutzen wollen, wichtige Dinge anzusprechen und Fehler zu verbessern.“

Leipzig ohne Trainer Rose

Die Leipziger müssen gegen Union Berlin auf den Input von Trainer Marco Rose verzichten, der gegen Leverkusen eine Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Der Ex-Salzburg-Betreuer wollte seine Sperre jedoch nicht thematisiert wissen. „Das Spiel steht im Vordergrund“, meinte der 48-Jährige. Er vertraue seinem Stab um Alexander Zickler, der bereits während seiner Österreich-Zeit als Assistenztrainer an seiner Seite war. „Wir brauchen einfach in jedem Spiel die richtige Haltung, die richtige Einstellung“, warnte Rose. „Die Dinge sind so nahe beieinander. Auch in Leverkusen kann das Spiel nach 0:2 in eine andere Richtung kippen.“

