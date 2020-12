Achtelfinale! Leipzig gewinnt “Endspiel” gegen Manchester United

RB Leipzig steht zum zweiten Mal in seiner jungen Klubgeschichte in der K.o.-Runde der Champions League. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Dienstagabend das letzte Gruppenspiel gegen Manchester United mit 3:2 (2:0) und qualifizierte sich für das Achtelfinale. In der Vorsaison war RB bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Angelino (2.), Amadou Haidara (13.) und Justin Kluivert (69.) trafen für die Sachsen, die mit dem Erfolg auch Revanche für die 0:5-Pleite in Old Trafford Ende Oktober nahmen. Bruno Fernandes (80., Foulelfmeter) und Paul Pogba (82.) verkürzten in der Schlussphase für ManUnited. Manchester, das mit zwei Siegen in die Gruppenphase gestartet war, setzt seine Europapokalsaison in der Europa League fort.

Die Tore:

1:0 Angeliño

Video enthält Produktplatzierungen

2:0 Haidara

Video enthält Produktplatzierungen

3:0 – Kluivert

Video enthält Produktplatzierungen

3:1 – Fernandes



Video enthält Produktplatzierungen

3:2 – Pogba



Video enthält Produktplatzierungen

(SID)

Bild: Getty