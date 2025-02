Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat rassistische Kommentare gegen Stürmer Lois Openda „aufs Schärfste“ verurteilt.

In einer Mitteilung am Dienstag stellte sich der Klub „zu 100 Prozent“ hinter seinen Stürmer, der nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:0) am Sonntag Opfer von rassistischer Hetze in den Sozialen Netzwerken geworden war.

„Die rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen gegen Lois Openda widern uns an, machen wütend und traurig zugleich“, hieß es in der Mitteilung der Leipziger: „Wir verurteilen Rassismus und menschenverachtendes Verhalten aufs Schärfste, Lois hat die volle Unterstützung des Klubs, gemeinsam kämpfen wir gegen jegliche Form von Diskriminierung.“

(SID) / Bild: Imago