Leipzig wieder Bayern-Verfolger? Baumgartner: „Gehören dazu“

Bei der Frage nach dem „Bayern-Jäger“ musste Leipzigs Matchwinner Christoph Baumgartner grinsen.

„Das war klar, dass die Frage kommt“, sagte der doppelte Torschütze nach dem 2:1 (1:0) gegen den Hamburger SV bei Sky, dem bereits sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage. Sein Fazit nach dem Arbeitssieg gegen den wackeren Aufsteiger: „Es gibt einige Bayern-Verfolger, und da gehören wir dazu.“

Fest steht: RB hat seit der deftigen Auftaktpleite gegen die Bayern (0:6) 16 von 18 möglichen Punkten geholt und lässt die Münchner zumindest nicht enteilen. „Eines ist klar: Bayern ist die beste Mannschaft, und dahinter gibt es einen Kreis von vier, fünf Mannschaften – auch uns“, sagte Baumgartner, der mit seinen Toren in der 45. und 50. Minute den Heimsieg sicherstellte. Albert Lokonga (48.) glich zwischenzeitlich für die Gäste aus.

Zudem hält RB weiterhin die Serie, noch nie in seiner Bundesliga-Geschichte gegen einen Aufsteiger verloren zu haben. „Es macht unfassbar viel Spaß mit den Jungs. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft. Wir arbeiten als Mannschaft unfassbar gut, verteidigen alles weg, sind immer aktiv“, sagte Baumgartner. Der HSV musste nach dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg gegen Mainz einen kleinen Dämpfer hinnehmen, steht aber weiterhin im gesicherten Mittelfeld.

