Leipzig will Baumgartner halten, außer…

Christoph Baumgartner gehört bei RB Leipzig zu den großen Gewinnern der laufenden Saison. Der ÖFB-Star spielt seine bislang beste Spielzeit im RB‑Trikot und hat sich im offensiven Mittelfeld als feste Größe etabliert.

Auch die Zahlen unterstreichen seine starke Form: In der aktuellen Saison 2025/26 kommt Baumgartner in 33 Spielen auf 16 Tore und acht Vorlagen, weshalb Leipzig auch fest mit Baumgartner für die kommende Saison plant.

Zwar gibt es Interesse anderer Vereine am ÖFB-Teamspieler, Leipzig wäre jedoch nach Informationen von Sky Sport DE nur bereit, den 26-Jährigen abzugeben, wenn ein extrem hohes Angebot auf dem Tisch liegen würde.

Aktuell deutet aber eher alles darauf hin, dass der Mittelfeldstratege auch über den Sommer hinaus eine tragende Rolle bei den Deutschen spielen wird.

(skysport.de / Red.)

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