Leipzig will nach Liga-Fehlstart gegen Stuttgart anschreiben

Den deutschen Fußball-Supercup gewonnen, den Ligastart verpatzt: RB Leipzig hofft am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart im zweiten Anlauf die ersten Meisterschaftspunkte einzufahren. Die Schwaben kommen nach dem Heim-5:0 gegen den VfL Bochum mit einer Portion Selbstvertrauen, kämpfen aber auch gegen einen Negativlauf an. Von den bisher zehn Duellen mit Leipzig konnte noch kein einziges gewonnen werden, nur zweimal gab es am Ende ein Unentschieden.

Xaver Schlager stand wie auch sein Mittelfeld-Landsmann Nicolas Seiwald sowohl beim 3:0 gegen die Bayern als auch dem jüngsten 2:3 in Leverkusen in der Startelf. Im Gegensatz zu Letzterem kam Ex-Hoffenheim-Offensivspieler Christoph Baumgartner für seinen neuen Arbeitgeber noch nicht zum Zug. Die Muskelverletzung im Oberschenkel ist mittlerweile abgeklungen, einem Premiereneinsatz zumindest als „Joker“ sollte nichts im Wege stehen.

Rose: „Ergebnisse schaffen Stimmung“

„Man merkt schon, dass vielleicht das Selbstverständnis aus dem Supercup-Spiel ein wenig leidet. Meine Aufgabe ist es, Energie in den Laden zu bringen, in das Stadion, in die Kabine, auf den Trainingsplatz“, sagte Trainer Marco Rose. Man lebe von den Ergebnissen. „Ergebnisse schaffen Stimmungen. Das habe ich wahrgenommen“, sagte der Ex-Salzburg-Trainer. Nach dem Fehlstart sei es sehr wichtig in der Tabelle anzuschreiben. „Es ist am Anfang der Saison wichtig, dass du Punkte holst, dass du dir Vertrauen holst, dass du in den Flow kommst. Da hat Stuttgart jetzt einen kleinen Vorteil gegenüber uns.“

Ziel des Cupsiegers ist es, wie in der vergangenen Saison zur Heim-Macht zu werden. Da hatte es mit 13 Siegen im eigenen Stadion so viele wie nie zuvor in der Bundesliga gegeben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das wieder hinbekommen. Es muss schwierig sein, in Leipzig etwas mitzunehmen“, sprach der 46-Jährige Klartext.

