Leistungsträger verlässt Union Berlin

Innenverteidiger Robin Knoche verlässt den Fußball-Bundesligisten Union Berlin nach vier Jahren in diesem Sommer.

Das teilten die Köpenicker am Montag mit. Knoche war 2020 nach Berlin gewechselt, der Vertrag des 31-Jährigen läuft aus, über eine Verlängerung gab es keine Einigung. Am Samstag hatte er mit Union den dramatischen und emotionalen Klassenerhalt durch einen 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg gefeiert.

Auch Ex-Salzburger geht

In 157 Einsätzen brachte es Knoche für die Berliner auf elf Tore. Das Ziel des Innenverteidigers ist noch nicht bekannt. Neben Knoche wird auch Mittelfeldspieler und Ex-Bulle Brenden Aaronson (23) den Verein verlassen, der Amerikaner geht nach dem Ende seiner Leihe zurück zu Leeds United. Auch die Zeit von Ersatzkeeper Jakob Busk (30) endet nach acht Jahren bei Union.

Kapitän verlässt Aufsteiger Kiel

Der frischgebackene Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel muss einen bitteren Abgang verkraften. Wie beide beteiligten Klubs am Montag bekannt gaben, verlässt Kapitän Philipp Sander die Kieler und schließt sich zur kommenden Saison Borussia Mönchengladbach an. Er erhält in Gladbach einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der 26-Jährige war 2015 in die Jugend der Kieler gewechselt. Seitdem bestritt der Mittelfeldspieler 87 Partien für die erste Mannschaft von Holstein und erzielte dabei fünf Tore.

(SID) / Bild: Imago