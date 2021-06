Lema wechselt fix zu Hartberg – Sturm verleiht zwei Talente

Bundesligist Sturm Graz lässt Michael John Lema fix zum Konkurrenten Hartberg ziehen. Der 21-jährige Offensivspieler war bereits zuletzt an Hartberg verliehen, absolvierte wegen eines Kreuzbandrisses aber nur wenige Spiele. In Hartberg erhält Lema einen Vertrag bis Sommer 2022.

Zudem gab Sturm zwei weitere Leihgeschäfte bekannt.

Sebastian Zettl wechselt in die Admiral 2.Liga zum FAC Wien, wo der 19-jährige Mittelfeldspieler einen Leihvertrag für die kommende Saison erhält. Zettl kam in der vergangenen Saison auf drei Einsätze für die Profis und erzielte bei seinem Pflichtspieldebüt im ÖFB-Cup gegen den SV Innsbruck seinen Premierentreffer.



Ebenso in die 2. Liga verliehen wird Torhüter Christopher Giuliani. Der 22-jährige schließt sich ein weiteres Jahr dem SV Kapfenberg an. Sein Vertrag beim SK Puntigamer Sturm Graz wurde vor der Leihe um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert.

Bild: GEPA