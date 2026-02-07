Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Tabellenspitze

RC Lens ist beim Comeback von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo vorübergehend an die Spitze der französischen Ligue 1 zurückgekehrt.

Die Nordfranzosen landeten mit einem 3:1 am Samstag gegen Stade Rennes ihren zehnten Sieg in den jüngsten elf Ligaspielen und liegen vorerst einen Zähler vor Serienmeister Paris Saint-Germain. Der Champions-League-Sieger empfängt erst am Sonntagabend (20.45 Uhr) im Schlager der Runde Olympique Marseille.

Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Der 21-Jährige hatte knapp drei Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und dadurch zwei Partien verpasst – darunter ein 1:3 in Marseille, mit dem das Überraschungsteam der Saison seine Spitzenposition verloren hatte.

(APA) Foto: Imago