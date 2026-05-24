Lettland feiert Kantersieg – ÖEHV-Team unter Druck

Lettlands Eishockey-Team hat bei der Männer-WM in der Schweiz am Sonntag mit einem 6:0-Sieg gegen Gruppe-A-Schlusslicht Großbritannien in der Tabelle zu Österreichs Equipe aufgeschlossen.

Die ÖEHV-Mannschaft ist wegen des gewonnenen direkten Duells Dritter, muss aber wohl am Abend gegen Finnland oder am Dienstag gegen die USA noch gut punkten, um die Balten im Kampf um das Viertelfinale auf Distanz zu halten. Die Letten schließen ihre Gruppenphase am Dienstag gegen Ungarn ab.

Für die rot-weiß-rote Truppe von Roger Bader stellt sich die Tabellensituation wie am Vorabend vor dem mit 2:6 verlorenen Duell mit Deutschland dar. Bei einem – nach Ausgangslage schwer zu bewerkstelligenden – Sieg nach regulärer Spielzeit gegen die Finnen wäre zumindest Gruppenplatz drei und damit der Aufstieg sicher. Bleiben die zum Turnier-Auftakt in Zürich dreimal siegreich gebliebenen Österreicher im weiteren Verlauf ohne weitere Zähler, könnten sie auch noch auf Tabellenplatz sechs abrutschen. Die Top vier der beiden Gruppen kommen ins Viertelfinale.

In Pool B in Freiburg stehen die wie die Schweiz und Finnland noch ungeschlagenen Kanadier wie auch die Tschechen bereits im Viertelfinale. Im ersten Sonntag-Match der Gruppe bezwang Dänemark im Duell zweier Nachzügler Italien 3:2 nach Penaltyschießen. Am Abend spielen die Kanadier gegen die Slowakei.

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