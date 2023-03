Letzte Chance auf Meistertitel: Real im „Clasico“ gegen Barça unter Druck

Der „Clasico“ am Sonntag (21.00 Uhr) wird den zwei Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid den Weg für die restliche Saison der spanischen Fußball-Meisterschaft weisen. Gastgeber Barcelona kann mit einem Sieg den Vorsprung auf zwölf Punkte ausbauen und einen großen Schritt zum ersten Meistertitel seit vier Jahren schaffen. Der Rekordmeister aus der Hauptstadt hat wohl nur bei einem Erfolg im Camp Nou noch realistische Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Real-Trainer Carlo Ancelotti muss wahrscheinlich weiter seinen Wiener Abwehrchef David Alaba ersetzen, der seit 21. Februar mit einer Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel pausiert. Mit dem souveränen Aufstieg in der Champions League gegen den FC Liverpool geht Real aber gestärkt in das Duell mit dem ewigen Rivalen.

VIDEO-Highlights: Real im Viertelfinale – Liverpool scheidet chancenlos aus

Die Madrilenen müssen einen Weg finden, die in dieser Saison extrem stabile Barcelona-Defensive zu knacken. Das Barca-Prunkstück mit Torhüter Marc-Andre ter Stegen sowie den Verteidigern Ronald Araujo und Jules Kounde hat in 25 LaLiga-Spielen erst acht Gegentreffer zugelassen. Seit der 1:3-Niederlage bei Real am 16. Oktober musste Ter Stegen in 16 Spielen nur viermal hinter sich greifen. Und vorne ist Robert Lewandowski, mit 15 Treffern die Nummer eins der Torschützenliste, stets gefährlich.

Bereits am 5. April kommt Real erneut nach Barcelona, zum Halbfinal-Rückspiel des spanischen Cups „Copa del Rey“ reisen die Königlichen mit der Hypothek einer 0:1-Heimniederlage an. Die beiden Gastspiele im Camp Nou werden entscheiden, ob Real weiter die Chance auf das erste Triple aus Champions League, Meisterschaft und Cup hat.

VIDEO: Rangnick gibt Verletzungsupdate zu Alaba

(APA).

