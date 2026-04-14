Letzte drei NHL-Playoff-Tickets vergeben
Die letzten drei Tickets für das Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich die Los Angeles Kings und die Anaheim Ducks im Westen sowie die Philadelphia Flyers im Osten gesichert.
Die Kings gewannen 5:3 in Seattle und feierten ihren fünften Sieg in Folge, während die Ducks von einer 2:3-Niederlage der Nashville Predators bei den San Jose Sharks profitierten. Philadelphia steht nach einem 3:2 n. P. gegen die Carolina Hurricanes in der Postseason.
Marco Kasper hat sich unterdessen bei der 3:4-Overtime-Niederlage der Detroit Red Wings bei den Tampa Bay Lightning in die Torschützenliste eingetragen. Der Kärntner Stürmer erzielte im Schlussdrittel den Treffer zum 2:3 – es war sein neuntes Saisontor – und leitete damit eine Aufholjagd ein, die Detroit noch in die Verlängerung brachte. Dort traf jedoch Nikita Kutscherow für die Gastgeber aus Florida. Die Red Wings hatten allerdings schon vor der Partie keine Chance mehr aufs Play-off.
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HIGHLIGHTS | Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 4:3 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | St. Louis Blues – Minnesota Wild 6:3 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Philadelphia Flyers – Carolina Hurricances 3:2 SO | Regular Season
HIGHLIGHTS | Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 1:2 SO | Regular Season
HIGHLIGHTS | Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 2:3 | Regular Season
HIGHLIGHTS | New Jersey Devils – Ottawa Senators 4:3 OT | Regular Season
HIGHLIGHTS | Calgary Flames – Utah Mammoth 4:1 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Detroit Red Wings – New Jersey Devils 3:5 | Regular Season
NHL-Trainer bekommt Puck ins Gesicht
HIGHLIGHTS | Seattle Kraken – Calgary Flames 4:1 | Regular Season
(APA)
Beitragsbild: Imago