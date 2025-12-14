Bevor sich die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause verabschiedet, fällt heute noch die Entscheidung, wer an der Tabellenspitze überwintern darf. Zwei Teams haben darauf aktuell noch die Chance.

Nach erfolglosen internationalen Partien für Red Bull Salzburg, den SK Sturm Graz und den SK Rapid geht es heute auf nationaler Bühne weiter. Salzburg führt die Tabelle derzeit an und könnte mit einem heutigen Sieg gegen den WAC verhindern, noch von der Spitze verdrängt zu werden. Bei einer Remis oder gar einer Niederlage könnte der SK Sturm Graz hingegen noch vorbeiziehen. Der amtierende Meister trifft in Favoriten auf Austria Wien. Für Rapid geht es gegen Blau-Weiß Linz.

Red Bull Salzburg braucht Sieg

Nach einer 0:1-Niederlage in Freiburg geht es für Red Bull Salzburg heute gegen den WAC. Bereits 54-mal standen sich die Salzburger und Kärntner gegenüber, nur achtmal gingen die „Bullen“ dabei als Verlierer vom Platz – eine deutliche Gesamtbilanz. Doch der Trend der letzten Spiele zeigt ein anderes Bild: Die Wolfsberger sind seit drei Partien gegen Salzburg ungeschlagen.

Die „Bullen“ haben ihre erste Saison-Niederlage dem WAC zu verdanken. Nach einem 2:2-Unentschieden gegen Blau-Weiß Linz, verloren die Salzburger in der 6. Runde der Bundesliga mit einem 1:3 gegen den WAC. Mittlerweile ist Red Bull aber zurück auf Schiene: Als Tabellenführer hat man in den letzten neun Bundesliga-Partien nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Gewinnen die „Bullen“ heute aber nicht, so könnte Sturm noch an ihnen vorbeiziehen.

Bilanz spricht für Austria-Sieg

Nach der Niederlage gegen Roter Stern Belgrad geht es für Sturm heute in die Hauptstadt. Die Austria gilt wohl als Angstgegner des amtierenden Meisters, denn gewonnen hat Sturm Graz schon lange nicht mehr gegen die Wiener. In den vergangenen sechs Pflichtspielen gegen die Veilchen konnte Sturm keinen einzigen Sieg einfahren.

Mit einem 0:1 gab es im September vor rund 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Merkur Arena die letzte Niederlage für Sturm in einem Duell mit Austria Wien. Damals avancierte Johannes Eggestein in Minute 22 zum Matchwinner für die Wiener.

Entscheidendes Spiel für Sturm

Aber auch intern dürfte das Spiel gegen die Wiener Austria für Sturm ein wichtiges sein. Schon nach dem Derby-Sieg gegen den GAK in der vergangenen Woche sprach Trainer Jürgen Säumel davon, dass im Verein viele Dinge nicht passen würden.

Das Verhältnis zwischen Säumel und Sportchef Michael Parensen scheint zerrüttet. Letzterer dürfte über den Vorstoß des Trainers nicht glücklich gewesen sein. Nach dem heutigen Match werden wohl richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden.

Rapid zu Gast in Linz

So stark die Saison auch für den SK Rapid begonnen hat, so stark hat sie mittlerweile nachgelassen. Auch nach dem Aus von Trainer Peter Stöger schaffte es der SK Rapid bisher nicht aus der Krise. Am Donnerstag verlor Rapid in der Conference League gegen Omonia Nikosia. Für Interimstrainer Stefan Kulovits war es bereits die dritte Niederlage in drei Spielen.

Das heutige Match gegen Blau-Weiß Linz ist für den SK Rapid eine weitere Chance, einen Schritt aus der Krise zu machen. Zum zehnten Mal treffen die Wiener heute auf die Linzer. Fünf von neun Partien konnte Rapid bisher gegen Blau-Weiß gewinnen – so auch das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison mit einem 1:0. Dennoch tritt Rapid aktuell alles andere als formstark auf: Keinen einzigen Sieg konnten die Hütteldorfer in den vergangenen sieben Matches verzeichnen.

Bevor es für Rapid in die Winterpause geht, steht am Donnerstag danach noch das Conference-League-Match gegen HŠK Zrinjski Mostar an.

