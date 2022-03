Letzter Test vor dem Formel-1-Saisonstart: Die Testfahrten in Bahrain live auf Sky Sport F1

Sky überträgt von Donnerstag bis Samstag alle Testfahrten aus Bahrain live

Für Sky Sport F1 im Einsatz: Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock, Kommentatoren Sascha Roos und Olivier Zwartyes sowie Moderator Peter Hardenacke

Erstausstrahlung der Sky Dokumentation „Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die Formel 1“ um 17:00 Uhr auf Sky Sport F1

Wien, 9. März 2022 – Ein letztes Mal haben Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. die Möglichkeit, ihre neuen Autos zu testen, ehe am 20. März die Formel 1 in ihre Saison 2022 startet. Von Donnerstag bis Samstag werden auf dem Wüstenkurs in Bahrain zahlreiche Tests absolviert, um ein Gefühl sowohl für die neuen Boliden als auch die damit verbundenen Regeländerungen zu entwickeln.





Insbesondere die Rennställe Ferrari und McLaren überzeugten bei den Testfahrten in Barcelona. Ob sie nun in Bahrain daran anknüpfen können? Wie kommen Weltmeister Max Verstappen und sein Team Red Bull Racing zurecht und was macht Lewis Hamilton im Mercedes?



Sky überträgt die Testfahrten aus Bahrain ab Donnerstag live auf Sky Sport F1. Während Sascha Roos und Olivier Zwartyes die Fahrten kommentieren, geben die Sky Experten Timo Glock und Ralf Schumacher ihre Einschätzungen bei Moderator Peter Hardenacke ab.



Nach dem ersten Tag der Testfahrten folgt am Donnerstag im Anschluss zudem die Erstausstrahlung der Sky Dokumentation „Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die Formel 1“ um 17:00 Uhr auf Sky Sport F1.



Nur Sky zeigt in der Saison 2022 in Österreich alle Rennen

Sky überträgt alle 23 Formel 1 Wochenenden live – vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup live. Außerdem ist Sky die Heimat der W Series und zeigt alle Qualifyings und Rennen live. Darüber hinaus überträgt Sky auch die neue Rennserie Extreme E und die GT World Challenge Europe. Sky hat sich zudem die exklusiven Rechte an der NTT INDYCAR SERIES für die kommenden drei Jahre gesichert. Für Sky Q Kund:innen gibt es sämtliche Formel 1 Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillanter Ultra HD Bildqualität. Mit Österreichs erstem Non-Stop Motorsportsender „Sky Sport F1“ hat der Motorsport ein neues Zuhause. Auf Sky Q genießen Sky Kund:innen das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die ‚Was hab‘ ich verpasst?‘-Funktion.





Die Testfahrten in Bahrain live auf Sky Sport F1:



Donnerstag, 10.03.:

08:00 – 12:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain – 1. Tag (Vormittag)

12:00 – 12:30 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

12:30 – 13:00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

13:00 – 17:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain – 1. Tag (Nachmittag)



Freitag, 11.03.:

08:00 – 12:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain – 2. Tag (Vormittag)

12:00 – 12:30 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

12:30 – 13:00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

13:00 – 17:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain – 2. Tag (Nachmittag)



Samstag, 12.03.:

08:00 – 12:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain – 3. Tag (Vormittag)

12:00 – 13:00 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

13:00 – 17:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain – 3. Tag (Nachmittag)

Artikelbild: Imago