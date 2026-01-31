Letztes Frauenrennen vor Olympia: Die Startliste für den Super-G in Crans-Montana

Nach dem Rennabbruch in der Abfahrt am Freitag, steht heute (um 11:00 Uhr) mit dem Super-G in Crans-Montana das letzte Damenrennen vor den Olympischen Spielen auf dem Programm.

Der Super-G wird von ÖSV-Speed-Spezialistin Ariane Rädler eröffnet. Mirjam Puchner folgt bereits mit der Nummer drei. Insgesamt sind zehn Österreicherinnen am Start.

Comebackerin Federica Brignone startet mit der Nummer neun, direkt dahinter geht Cornelia Hütter (10) ins Rennen. US-Star Lindsey Vonn hat die Startnummer 15, ein Antreten erscheint nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt jedoch fraglich.

Weitere ÖSV-Läuferinnen folgen mit höheren Startnummern: Nina Ortlieb (22), Nadine Fest (25), Ricarda Haaser (28), Christina Ager (30), Julia Scheib (32), Lena Wechner (37) und Stephanie Brunner (40) komplettieren das rot-weiß-rote Aufgebot in der Schweiz.

(Red.) / Foto: GEPA