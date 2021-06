Letztes ÖFB-Duell gegen Italien: Verpasster Sieg trotz 2:0-Führung

via

via Sky Sport Austria

Beim heutigen EM-Achtelfinale trifft Österreich erstmals seit August 2008 wieder auf die italienische Nationalmannschaft. Beim letzten Testspiel schrammte die ÖFB-Auswahl knapp an einer großen Überraschung vorbei: Nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung musste man sich gegen den damaligen Weltmeister mit einem 2:2-Remis zufrieden geben.

Beim Debüt des damaligen Teamchefs Karel Brückner in Nizza brachten Emanuel Pogatetz per Halbvolley (15.) und Marc Janko (39.) Österreich in Führung, Alberto Gilardino (45.) sowie ein Eigentor vom eingewechselten ÖFB-Ersatzkeeper Ramazan Özcan (67.) sorgten für den späteren Ausgleich. Das ÖFB-Team hatte damals zu Beginn eine bemerkenswerte Effizienz bewiesen, Verletzungen und Eigenfehler kosteten aber den erhofften Prestigeerfolg.

Neben dem ersten Teamtreffer für den nunmehrigen Sky-Experten Janko überzeugte der damalige Neo-Italien-Legionär und aktuelle Co-Trainer Jürgen Säumel mit einer starken Leistung im Mittelfeld. Überhaupt bedeuteten zehn Legionäre in der Startelf eine damals ungewöhnliche Premiere für das Nationalteam.

Im folgenden Spiel sollte Österreich tatsächlich eine noch größere Überraschung gelingen: Vizeweltmeister Frankreich konnte in der WM-Qualifikation durch Tore von Janko, Rene Aufhauser und Andreas Ivanschitz mit 3:1 besiegt werden.

Aufstellung Österreich (gegen Italien 2008): Manninger (46. Özcan) – Garics, Stranzl, Prödl, Pogatetz (57. Leitgeb) – Harnik (71. Standfest), Säumel, Ivanschitz (86. Linz), Scharner (46. Gercaliu), Fuchs – Janko (65. Maierhofer).

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.