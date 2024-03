Leverkusen-Abschied möglich? Das sagt Grimaldo

Alejandro Grimaldo spielt mit Bayer Leverkusen eine herausragende Saison, erzielte als Linksverteidiger bislang wettbewerbsübergreifend elf Tore und steuerte dazu 15 Assists bei. Kein Wunder, dass auch andere Klubs nach dem Spanier schauen.

Angesprochen auf seine Zukunft antwortete Grimaldo nun auf einer Pressekonferenz: „Ich denke, dass es jeden Sommer Gerüchte gibt. Es scheint immer, dass ich zu vielen verschiedenen großen Klubs gehen werde, aber ich fokussiere mich auf Bayer Leverkusen. Die Saison verläuft sehr erfolgreich. Ich will weiter hart arbeiten, Titel gewinnen und bei der Europameisterschaft für Spanien spielen. Wer weiß, was in der Zukunft passieren wird, aber im Moment denke ich nur an das Hier und Jetzt, was sehr schön ist.“

(Red.)

Bild: Imago