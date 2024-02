Leverkusen bei Schlusslicht Darmstadt gefordert

Eine Woche vor dem vielleicht schon richtungsweisenden Spitzenspiel gegen Verfolger Bayern München verteidigt Bayer Leverkusen gegen das Schlusslicht die Tabellenführung. Die Mannschaft von Xabi Alonso gastiert am Samstag (live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit dem SkyX-Traumpass) in der deutschen Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98, zeitgleich empfangen die zwei Punkte zurückliegenden Bayern Borussia Mönchengladbach. RB Leipzig hofft im Heimspiel gegen Union Berlin auf die ersten Punkte im Jahr 2024.

Am Böllenfalltor trifft das am längsten sieglose Bundesliga-Team aus Darmstadt (12 Spiele) auf die am längsten ungeschlagenen Mannschaft aus Leverkusen (19). Dennoch warnte Alonso seine Profis, den Tabellenletzten zu unterschätzen. „Wir wissen, dass die Stimmung dort sehr speziell ist. Sie spielen mit Herz und Qualität. Es ist egal, wo beide Teams in der Tabelle stehen. In einem Fußballspiel kann alles passieren“, erklärte der Spanier.

‚Sehr wichtig für uns“ – Alonso froh über Neuzugang Borja Iglesias

Eingeplant ist aber ein Sieg, um als Tabellenführer in den Schlager am nächsten Wochenende zu gehen. Mit Blick auf das Duell mit den Bayern könnte Alonso auf einen Einsatz von Granit Xhaka verzichten, da der Schweizer Mittelfeldspieler bei einer weiteren Gelben Karte gegen die Münchner fehlen würde. Ähnlich war der Coach zuletzt bei Abwehrspieler Jonathan Tah vorgegangen. Alonso kann dafür wieder mit zwei Rückkehrern vom Afrika-Cup (Edmond Tapsoba und Amine Adli) planen.

“Normalerweise sind sie im Kader“ – Alonso über Rückkehrer Tapsoba & Adli

Den Bayern eröffnet sich ihrerseits die Chance, mit einem Sieg gegen Mönchengladbach und am nächsten Wochenende gegen Leverkusen die Tabellenführung zu übernehmen. Der Serienmeister muss auf ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wegen dessen Muskelfaserriss in der Wade und weitere Stammkräfte wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Minjae Kim verzichten, aber wohl nicht auf Trainer Thomas Tuchel. Der Coach war nach einem grippalen Infekt auf dem Weg der Besserung, überließ die Abschlusspressekonferenz am Freitag aber Sportdirektor Christoph Freund.

„Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, das ist unser großes Ziel“, bestätigte der Salzburger die gewohnte Bayern-Herangehensweise. Die späten Winter-Zugänge Sacha Boey von Galatasaray Istanbul und Bryan Zaragoza vom FC Granada „sind bereit“, meinte Freund über ihre möglichen Bayern-Debüts.

Den Anschluss an das Spitzenduo hat Leipzig längst verloren, auch ein Champions-League-Startplatz ist in Gefahr, nachdem das Team mit dem Österreicher-Trio Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald im Jänner alle drei Ligaspiele verloren hat. Mit einem Heimsieg gegen Union Berlin am Sonntag will die Mannschaft von Trainer Marco Rose die Wende schaffen und die zwei Punkte dahinter liegende Frankfurter Eintracht auf Distanz halten.

Frankfurt muss in Köln auf die beiden Leistungsträger Stürmer Omar Marmoush (erkrankt) und Verteidiger Willian Pacho (gesperrt) verzichten, der kurz vor dem Ende des Transferfensters verpflichtete Stürmer Hugo Ekitike ist noch keine Option für Trainer Dino Toppmöller. Im Sturm gesetzt dürfte daher ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic sein, der im Winter geholt wurde und auf sein erstes Tor für die Eintracht hofft.

Zum Auftakt der 20. Runde trafen am (heutigen) Freitagabend der 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund aufeinander.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago